وزير الطاقة يبشّر: التغذية الكهربائية ستتحسّن بدءاً من الغد

اشار وزير الطاقة ريمون غجر في تصريح له بعد جلسة الحكومة في قصر بعبدا، الى انه اليوم وصلت باخرة وعندما يتم تفريغها ستزيد التغدية ساعتين، على ان تصل باخرة اخرى نهاية الاسبوع.

وقال غجر: “مساء اليوم تصل باخرة فيول GRADE B ما سيؤدي الى رفع معدل التغذية الوسطي ساعتين على ان تصل باخرة فيول GRADE A نهاية الاسبوع وباخرة الغاز اويل بداية الاسبوع المقبل”.









ولفت غجر الى ان كمال حايك ما زال مديرا عاما لشركة الكهرباء، وسيستمر في مركزه لحين تعيين مدير عام جديد. واوضح: ” تم تعيين اعضاء مجلس ادارة الكهرباء الستة غير المتفرغين اما رئيس مجلس الادارة فله آلية مختلفة، والتعديلات التي نطرحها على قانون تنظيم قطاع الكهرباء تهدف الى تحصين الهيئة الناظمة وتوسيع دورها. وتعيينها يحتاج الى بعض الوقت وهو لا يعني حلا نهائيا لمشكلة الكهرباء لكنه اساسي ويساعد على حصول لبنان على المساعدات”.