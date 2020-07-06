صرخة حقوقية يطلقها المحامي مروان سلام: قرارات القاضية عون بملف الفيول مبنية على قوانين ومواد “سلطان القرابة”!

قال المحامي مروان سلام أنه لم يعد خافيا على احد ان قرارات القاضية غادة عون بملف الفيول المغشوش مبنية على قوانين ومواد سلطان القرابة.

هذا من جهة، ومن جهة اخرى لإعادة تثبيت اوراق اعتمادها لدى العهد الذي تنتمي اليه سياسيا وعائليا، وهي بطريقة او بأخرى تشكر من خلال مطالعتها في الاساس اليوم مرجعيتها الرئيس على عدم توقيعه للتشكيلات القضائية التي كان قد وضعها مجلس القضاء الأعلى والتي اصبحت غادة عون أعلى منه.

واضاف سلام: القاضية عون تعلم علم اليقين ان الإهمال الوظيفي الذي ادعت فيه على صغار الموظفين في وزارة الطاقة ليس اهم من الإدعاء على من تسبب في انتهاكها وسرقتها، سواء في قضية الفيول المغشوش او البواخر او من النفط.









واعتبر سلام في تعليق له على صفحته على الفايسبوك أن القاصي والداني يعلم انه الفساد فيها تاريخي وممنهج يبدأ بمعرفة وعلم ومشاركة الوزير شخصيا وينتهي الى حدود دنيا يرسم هو خطوطه، بشبكة مترابطة محترفة انهكت الخزينة اللبنانية واوقعتها بعجز تخطى نصف قيمة الدين العام.

وختم سلام: غادة عون ان لم تتم محاسبة جميع وزراء التيار الوطني الحر بدءا من الوزير جبران باسيل ومعه الوزراء الذين تعاقبوا على عتمة لبنان منذ العام ٢٠١٠ تبقى قراراتك القضائية اكثر عتمة واظلم من عتمة وفساد وزراء الطاقة في تيارك.