//Put this in the section
شريط الأحداث

ملف الفيول المغشوش.. القاضية عون طلبت الادعاء على فغالي وحليس وzr energy dmcc وسوناطراك وابراهيم الزوق

July 6, 2020

أنهت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون المطالعة بالأساس في أحد الملفات المتفرعة من ملف الفيول المغشوش، فطلبت الإدعاء على المدير العام للنفط أورور فغالي والمدير العام لشركة منشآت النفط سركيس حليس بجرم الإهمال الوظيفي الذي تصل عقوبته الى سنتين سجن.

كما طلبت الإدعاء على: zr energy dmcc وسوناطراك bvi وzr energy group holding بجرم الاحتيال الذي تصل عقوبته لثلاث سنوات سجن، على المدير التنفيذي لشركة ZR Energy ابراهيم الزوق وممثل شركة سوناطراك الجزائرية في لبنان طارق الفوال وصاحب شركة ZR تيدي رحمه بجرائم الاحتيال والغش وتبييض الأموال التي تصل عقوبتها الى سبع سنين سجن.




كما طلبت الإدعاء على عدد من موظفي المنشآت النفطية في دير عمار والزهراني بجرائم التزوير وتقاضي رشى، طالبة محاكمة المدعى عليهم أمام محكمة الجنايات.

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - Beirut Observer - Managed by Siteforbiz.com