عكر: الحكومة باقية… ولن نصل إلى مرحلة يجوع فيها الشعب اللبناني

قالت وزيرة الدفاع زينة عكر لبرنامج “وهلق شو” إنّ الكلام عن موكبي في الضاحية ولقائي مع الحاج وفيق صفا غير صحيح لكن الضاحية منطقة عزيزة من لبنان ولي شرف زيارتها.

وأكدت عكر أنّ الحكومة باقية ونحن مستمرون في عملنا واذا اراد مجلس النواب تغييرها فهو القادر على اتخاذ القرار.









وقالت سألتقي رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط والتقيت النائب جورج عدوان في اطار مناقشة البنود الاصلاحية

وأضافت: نحن اتينا لتحقيق مطالب الناس ونعمل بجهد لمنع تدخل الطبقة السياسية في قراراتنا.

وقالت: نحن على صداقة مع الرئيس الحريري ولا اتصور انه بوارد العودة للحكومة الآن.