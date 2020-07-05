حزب الله افتتح في البقاع معبر غير شرعي جديد مع سوريا لعبور المدنيين ويصل إلى منطقة الزبداني

أفادت صحيفة “الشرق الأوسط” بأن “حزب الله” افتتح أخيراً معبراً غير شرعي جديداً مع سوريا في منطقة البقاع في شرق لبنان، معدّاً لعبور المدنيين إلى سوريا، ويصل إلى منطقة الزبداني في ريف دمشق الغربي.

وأشارت مصادر ميدانية في البقاع لـ”الشرق الأوسط”، الى أن المعبر كان موجوداً في الأساس للاستخدامات العسكرية، يمر عبره مقاتلو حزب الله من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي السورية، لافتة إلى أنه “جرى تعبيد الطريق خلال الأيام الماضية، بما يتيح للمدنيين استخدامه”.









وتقع الطريق المعبّدة حديثاً ضمن نطاق جغرافي لا تغطيه آخر نقطة رادار وغرفة مراقبة حرارية ثبّتها الجيش البريطاني، وسلمها للجيش اللبناني على الحدود الشرقية مع سوريا لمراقبة الحدود.