لم يُعرض للجمهور بعد.. آخر عمل فني لرجاء الجداوي قبل وفاتها وتداول لآخر ظهور لها

أعاد مصريون، الأحد 5 يوليو/تموز 2020، الحديث عن آخر أعمال الفنانة المصرية رجاء الجداوي التي فارقت الحياة صباح اليوم، بعد صراع طويل مع مرض الكورونا، مشيرين إلى أن لدى الجداوي عملاً فنياً لم يُعرض بعد وكانت قد صورته قبل إصابتها بالفيروس، كما أعادوا نشر صور لآخر ظهور لها قبل الوفاة.

فيلم “توأم روحي”: وكانت آخر الأعمال التلفزيونية التي شاركت فيها الجداوي، هو مسلسل “لعبة النسيان” الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، في حين قال موقع “في الفن“، إن العمل الأخير للجداوي الذي لم يُعرض بعد هو فيلم “توأم روحي”.









شاركت الجداوي في هذا الفيلم مع الفنان حسن الرداد وأمينة خليل، وكان مقرراً عرضه في موسم عيد الحب الماضي، لكن تأجل عرضه، ثم بدأ انتشار وباء كورونا، فتوقف العرض إلى أجل غير مسمى.

تدور قصة فيلم “توأم روحي” في إطار رومانسي، يقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

كذلك أعاد مصريون على شبكات التواصل الاجتماعي نشر صور لآخر ظهور للفنانة الراحلة، بعد إصابتها بفيروس كورونا، وكانت الصورة هي الوحيدة لها من داخل المستشفى الذي تلقت فيه العلاج.

ظهرت الجداوي في الصورة وقد بدت عليها علامات التعب من جراء الإصابة بكورونا، وكان أمامها مصحف في المستشفى الذي تلقت فيه العلاج مدة 43 يوماً بمدينة الإسماعيلية.

آخر ظهور لللفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي – مواقع التواصل

ونعى عدد من الفنانين المصريين رحيل الجداوي التي كانت حالتها الصحية قد تدهورت خلال الأسبوع الفائت ووصلت إلى مرحلة حرجة، وهو ما استدعى وضعها على جهاز تنفس اصطناعي، وقال الأطباء حينها إن رئة الجداوي لم تعد تعمل بشكل كامل.

وكانت أميرة مختار ابنة الجداوي قد نعت والدتها صباح الأحد، وقالت في تصريحات لموقع “اليوم السابع” إن والدتها سوف تدفن اليوم فى القاهرة، وليست فى مقابر الأسرة فى محافظة بورسعيد.

من هي الجداوي؟ الفنانة الراحلة من مواليد سبتمبر/أيلول 1938، وهي عارضة أزياء وممثلة مصرية. تُعتبر من أبرز الفنانات العربيات، وكانت بدايتها الفنية من خلال فيلم “غريبة” عام 1958، وسنوات عملها السينمائي وصلت إلى 62 عاماً.

وُلدت الجداوي في مدينة الإسماعيلية، ثم انتقلت إلى القاهرة برفقة شقيقها الأكبر “فاروق” للإقامة مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا التي تولت رعايتهما، والتحقت بمدارس الفرانسيسكان بالقاهرة حيث تعلمت الفرنسية والإيطالية في سن مبكرة، ثم عملت في قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية.

تزوجت الجداوي حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق “حسن مختار” في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1970، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة أميرة.

حصدت الجداوي العديد من الجوائز خلال حياتها المهنية، وفازت بجائزة ملكة جمال القطر المصري في عام 1958، وبعدها عملت عارضة أزياء، وفي الوقت نفسه عرفت الطريق إلى الفن.

من الأفلام التي مثّلت بها دعاء الكروان، ومثلت فترة الستينيات والثمانينيات، ولها مسرحيات خاصة مع عادل إمام مثل الواد سيد الشغال والزعيم، وقد حصلت على “وشاح سمراء القاهرة” في كرنفال بحديقة الأندلس والذي حصلت من خلاله على جائزة “ملكة حوض البحر المتوسط”.

خاضت تجربة التقديم التلفزيوني من خلال برنامج تحت عنوان “اسألوا رجاء” مع الإعلامي عمرو أديب.

عربي بوست