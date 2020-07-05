توقيف اشخاص ينقلون ملايين الدولارات على متن طائرة خاصة.. ووزير الداخلية: ماذا اتى بهؤلاء وهم يحملون هذه الاموال؟

أشار وزير الداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​ الى ان “هناك ​طائرة خاصة​ قدمت من ​​تركيا​​ تم توقيف اربعة اشخاص كانوا على متنها من الجنسية التركية والسورية، ينقلون 4 ملايين دولار، وقد دخلوا على اساس ان لديهم شركة ​صيرفة​. ولا ندري هل هذه الاموال هي للتهريب والتلاعب بالدولار​ ام لتغذية تحركات عنفية معينة في الشارع”​. والسؤال هو، ماذا اتى بهؤلاء الى ​لبنان​ وهم يحملون هذه الاموال؟”.

وشدد فهمي، في حديث صحافي، على أنه “قد يستغل بعض المخططين في الداخل ​الوضع الاقتصادي​ والعيشي السيء لتعنيف وتقوية ​الحراك الشعبي​ تحت عنوان الجوع ولكن الاكيد ان هناك اهدافاً اخرى”، منوهاً بأن “الوضع الامني متماسك بشكل جيد جداً إن لم نقل ممتاز، لكن من دون شك ان الوضع الاقتصادي يؤثر سلباً على الوضع الامني، والتنسيق قائم بين كل القوى الامنية على افضل وجه.