إليسا تنعي الفنانة رجاء الجداوي بكلمات مؤثرة!

نعت الفنانة إليسا اليوم الفنانة رجاء الجداوي بكلمات مؤثرة، فغردت على حسابها على تويتر: وداعاً رجاء الجداوي… الموت كان أسرع وصراعك كان قاسي كتير. الراحة لنفسك الطاهرة والعزاء لكل محبينك وأنا منن أكيد.

رجاء الجداوي شمس من شموس السينما والتمثيل بمصر والعالم العربي كلو

وداعاً رجاء الجداوي… الموت كان أسرع وصراعك كان قاسي كتير. الراحة لنفسك الطاهرة والعزاء لكل محبينك وأنا منن أكيد.

رجاء الجداوي شمس من شموس السينما والتمثيل بمصر والعالم العربي كلو ❤️ pic.twitter.com/SWVybJN8Jr





— Elissa (@elissakh) July 5, 2020