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أمل حجازي تعلق غاضبة: “سرقوا البلد وسرقوا الامل”

July 4, 2020

تحرص الفنانة اللبنانية أمل حجازي على التعبير عن غضبها بشكل متواصل بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها الشعب اللبناني.\

وغردت أمل مؤخرا عبر تويتر بالقول: “افتعلوا الفتن عززوا الطائفية لكي يحتموا بها سرقوا البلد وسرقوا الامل سافر معظم شبابنا المتعلمين وبقي الكثير من الطبقة الجاهلة التي تربّت على عبادة الزعيم مجرمين حرب دينهم ومعبودهم المال كراماتهم متدنية لدرجة اننا عندما نمشي على الارض تكون تحت اقدامنا!!”.




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