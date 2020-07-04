“فلو ما بدنا ياكن”.. تظاهرة من عبرا إلى تقاطع إيليا

نظم ناشطو مجموعة “أنا مستقل” وحراك “صيدا تنتفض”، تظاهرة عصر اليوم انطلقت من منطقة عبرا شرق المدينة باتجاه ساحة تقاطع ايليا، تحت شعار “فلو ما بدنا ياكن”، بمواكبة عناصر من الجيش وقوى الأمن الداخلي.

ورفع المتظاهرون الأعلام اللبنانية ولافتات حملت شعارات منها: “لا للانتحار والجوع واليأس”، و”كلن يعني كلن”، ورددوا هتافات تؤكد الاستمرار في تحركاتهم، وتندد بالسياسات النقدية والمالية.









وإذ أعرب المشاركون في التحرك عن استنكارهم للاعتداء على المحامي واصف الحركة، دعوا المواطنين “للنزول الى الشارع والتعبير عن ارائهم”.

ولدى وصول متظاهري عبرا إلى تقاطع إيليا وانضماهم إلى الجموع فيها، أقفل الجيش مسربين من التقاطع.