اللبنانيون ممنوعون من السفر إلى قبرص.. والسبب؟

أعلنت السفارة القبرصية في بيان أنّه “وبعد القرار الذي صدر عن السلطات المختصة في جمهورية قبرص بشأن تصنيف البلدان بحسب معاييرها الوبائية، ومع الأخذ في الاعتبار أيضًا القرار ذات الصلة الصادرة عن المجلس الأوروبي، فإن مجموعة من البلدان، بما في ذلك لبنان، تم نقلها من الفئة B إلى الفئة C”، وسيدخل التصنيف الجديد حيز التنفيذ اعتبارًا من 6 تموز.

وأوضحت السفارة أنّ هذا الأمر يعني أنه سيتم السماح فقط للمواطنين القبارصة وحاملي تصاريح الإقامة بدخول قبرص، وأضافت: “لسوء الحظ يتعين علينا تعليق خدمات التأشيرات مجددًا حتى إشعار آخر. أما في ما يتعلق بحجوزات الرحلات الجوية، فيرجى الاتصال بشركة الطيران الخاصة بكم”.