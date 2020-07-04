أنا_مش_كافر صرخة لبنانية لمن يهمه الأمر

تصدرت عبارة #أنا_مش_كافر الترند على موقع تويتر في لبنان على خلفية انتحار رجل في الخمسينات من عمره بإطلاق الرصاص على نفسه الجمعة.

والعبارة كتبت على قصاصة ورقية، أسفل سجل عدلي يتوسطه تأكيد “لا حكم عليه” وبجانبه صورة لصاحبه، وفي الأعلى ظهر علم لبنان ملفوفا.









وُضع العلم والقصاصة في وعاء ترابي أسود اللون أمام مقهى على رصيف شارع الحمرا البيروتي الشهير. وفي هذا المقهى، كان يجلس المواطن اللبناني علي الهق، بعدما طلب فنجان قهوة. وما هي إلا دقائق، حتى سمع الجالسون عبارة “لبنان حر مستقل” قالها الرجل، ثم أعقبها بإطلاق النار على نفسه.

هكذا انتحر علي في وضح النهار، في مقهى يقع بين مسرحين شهيرين، يضع أحدهما على بابه ملصقا لمسرحية يعرضها بعنوان “عم بقولوا إسماعيل انتحر”، وفق ما ذكر مغردون على تويتر.

والهق، هو ابن بلدة الهرمل محلّة الكواخ، ومن سكان المريجة في الضاحية الجنوبية. ووفق رواية أقاربه، فإنّه “غادر لبنان منذ سنوات إلى الخليج سعيا لتأمين لقمة عيش حيث عمل في مطاعم عدّة، ليعود بعدها إلى لبنان ويفتتح مطعما في المريجة، إلّا أنّ الظروف المالية والاقتصادية الصعبة خلال الأشهر الأخيرة أدّت إلى تراجع العمل في المحل وتعذّر تأمين بدل الإيجار الشهري، ما أدّى إلى تعرّضه لضغوط من صاحب المحل، في وقت لم يعد يملك قوت يومه”. ويروي الأهالي أنّ آخر ما قاله لشقيقه “واصل مشوار يا أخي…”.

وعلى تويتر أعقب مغردون عبارة #أنا_مش_كافر بعبارة أخرى تقول “بس الجوع كافر”.

ويعيش اللبنانيون على وقع أخبار “الانهيار المرتقب”.

وزاد غضب اللبنانيين ترك جثة علي لأربع ساعات على الأرض، وعلق مغردون بسخرية ممجوجة “البرّاد مكلف”.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي شارك مغردون عدة عبارات تبرز سخطهم على الطبقة الحاكمة برمتها، التي حملوها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في بلادهم.

وكانت الإعلامية اللبنانية ليليان داود كتبت على حسابها في تويتر:

مواطن لبناني ينهي حياته اليوم وترك رسالته على العلم اللبناني “أنا مش كافر” بس الجوع كافر، حتى في أيام الحرب كان لدينا أمل، اليوم سلبوا حتى حق الحلم من أهلنا، نهب وسرقة والزعامات الطائفية تتنعم بخيراتنا. يسقط حكم الفساد يسقط حكم الميليشيا.