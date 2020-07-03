“كان حلمي”.. هاشتاغ يتصدر تويتر في لبنان

تصدر وسم “#كان_حلمي” الوسوم المعنية بالشأن اللبناني على تويتر الأربعاء، وحصد العديد من المشاركات والتعليقات التي دار، معظمها، حول الأحلام الشخصية لمشاركي الوسم، في وقت يعاني فيه البلد من أزمة متعددة الأوجه منذ شهور.

ويرزح اللبنانيون تحت نير أزمة اقتصادية ومالية استثنائية، زادت من حدة الصراعات السياسية، وذلك في غمرة حراك شعبي يهدف إلى التغيير، ومحاسبة الفاسدين والمهدرين للمال العام.









#كان_حلمي يكون لبنان متل الحلم الكل بيتمنى يعيش فيه — أمل💚 (@AmalHussjfr) July 1, 2020

ورغم أن الوسم يبدو أنه موجه للبوح بأحلام شخصية، إلا أن التغريدات التي أطلقها لبنانيون على وجه الخصوص، دارت أغلبها حول الوضع في لبنان، ومآلات الأزمة الحالية ومعركة الشعب من أجل البقاء.

#كان_حلمي بوطن خالي من قرطة النهب والفساد و الطائفية السياسية.. ونرجع نكفي حياتنا فيه ونموت ع أرضه ويضمنا ترابه.. — ام كامل (@raniajbr2) July 1, 2020

وتكشف التغريدات عن آمال اللبنانيين في تجاوز هذه المرحلة الصعبة من خلال نبذ الطائفية والفساد “والتآمر على البلد”، على حد تعبير أحدهم.

وغرد معلق بالعامية اللبنانية ما معناه “كان حلمي أن يتمكن الشعب من إحداث التغيير في هذا البلد الذي جعل منه زعماؤه مزرعة ونهبوه ونشروا بين شعبه الطائفية”.

كان حلمي العالم والشعب تغير هل البلد لي عملوا الزعما مزرعة ونهبوا وعملوا الطائفية كرمال مصالحن يصير بلد خالي من كل زعيم فاسد ومن كل تآمر كرمال مصالحو على ولاد بلادو #كان_حلمي — moe abboud (@mohamma63285141) July 1, 2020

مغرد آخر كتب في السياق ذاته “كان حلمي أربي أولادي بين أهلي، وأكون بالقرب من أمي وأبي”، ثم تابع “لكن الفاسدين أتعبوني وأجبروني على الهجرة”.

ربي اولادي بلبنان بين اهلي وكون حد امي وبيه بكبرهم بس غلبوني الفاسدين وهجروني #كان_حلمي — Salam.ak 🇱🇧❤🇨🇦 (@salouma_a) July 1, 2020

ومع الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي أدى الى تدهور غير مسبوق في قيمة العملة اللبنانية. ويتمنى هذا المغرد لو أن ما يجري في لبنان كان مجرد حلم وليس حقيقة.

#كان_حلمي يكون كل اللي عم بصير ب لبنان حلم 🤷‍♀️ — Nisreen 🇱🇧🇱🇧 (@Nisreen10475) July 1, 2020

ولم تستثن تداعيات الانهيار، وهو الأسوأ منذ عقود، أي فئة اجتماعية، وانعكست في موجة غلاء غير مسبوق، وسط أزمة سيولة حادة وشحّ الدولار الذي لامس سعر صرفه في السوق السوداء عتبة الستة آلاف ليرة.

#كان_حلمي وبعده لبنان رح يرجع والحق ما بموت والشمس رح تتطلع تزين سما بيروت — Najwa Badreddine (@BadreddineNajwa) July 1, 2020

وجعلت الأزمة قرابة نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر وفق البنك الدولي، مع توقّع خبراء اقتصاديين اضمحلال الطبقة الوسطى في بلد كان حتى الأمس القريب يُعرف باسم “سويسرا الشرق” ويشتهر بمرافقه السياحية وخدماته ومبادرات شعبه في مجال الفن والإبداع.

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