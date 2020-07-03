مليء بالمفاجآت.. كارول سماحة تطرح فيديو كليب باللغة الفرنسية وتلقى ردود أفعال إيجابية على العمل

طرحت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، الأربعاء الأول يوليو/تموز 2020، فيديو كليب جديد بعنوان bon voyage، الذي تعاونت فيه الفنانة لأول مرة مع شركة لايف ستايلز أستوديوز، فيما ظهر المذيع والفنان المصري باسل الزارو كموديل ضمن أحداث الكليب الذي غلب عليه الطابع الأوروبي.

الكليب حقق رد فعل قوياً بين جمهور كارول سماحة فور طرحه بسبب المفاجآت المتعددة لها فيه، إذ دمجت الفنانة بين اللغة العربية الفرنسية، والتي تغنيها للمرة الأولى في أغانيها الخاصة، وأُعجب الجمهور بأجواء المرح والطاقة الإيجابية في كلمات الأغنية ومضمونها، وكذلك طريقة تصويرها وعرضها في الكليب.









كارول سماحة شوّقت جمهورها لوجود نجم ضيف بالكليب، حيث كتبت عبر حسابها بموقع إنستغرام: “اليوم فيكن تحضروا لأول مرة كليب الجديد.. ‏مفاجأة الكليب: ضيف مميز وقريب للقلب وكلنا منحبوا مين هو يا ترى”.

وكانت مفاجأة كارول مشاركة الممثل باسل الزارو، فيما وجّهت إليه المخرجة بتول عرفة رسالة شكر بسبب مشاركته في الكليب، وقالت: “شكراً من القلب للفنان المصري باسل الزارو على ظهوره معنا فى كليب الفنانة كارول سماحة كضيف شرف حقيقي نورتنا واستمتعنا بوجودك”.

وكليب bon voyage إخراج بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات: السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين: الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع دي جي يوسف.