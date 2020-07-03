بينها دولتان عربيتان.. إليك 15 دولةً يعيش بها أغلب مليارديرات العالم

أين يعيش الأثرياء؟ قد تفترض للوهلة الأولى أنهم في أمريكا أو بعض الدول الخليجية، لكن الحقيقة أنهم يتوزعون على 15 دولة تؤويهم وتؤوي ملياراتهم.

جاءت هذه المعلومات في تقرير Billionaire Census الصادر عن شركة أبحاث الثروات “ويلث إكس” لعام 2020، والذي حلّل الأرقام الصادرة من قاعدة بيانات “ويلث إكس” العالمية لأكثر من مليون سجل لأغنى أشخاص في العالم.









وتبيّن أن 75% من المليارديرات يتوزعون في 15 دولة.

ويساوي أولئك، من حيث القيمة معاً 7.6 تريليون دولار، وهو ما يمثل 80% من إجمالي ثروة المليارديرات في العالم لعام 2019.

وشهدت جميع الدول، باستثناء الإمارات العربية المتحدة، زيادةً في عدد المليارديرات وثرواتهم خلال العام الماضي.

وتهيمن الولايات المتحدة على 28% من المليارديرات في العالم، و36% من إجمالي ثروة المليارديرات.

إلى ذلك تمكنت كل من هونغ كونغ وسنغافورة أيضاً من الوصول إلى قائمة “ويلث إكس” لأكثر 15 مدينة تضم المليارديرات.

فأين يعيش الأثرياء؟

سنغافورة/ istock

15- سنغافورة.. تشهد ارتفاعاً في عدد المليارديرات

عدد المليارديرات: 45

إجمالي ثروة المليارديرات: 87 مليار دولار

ذكرت كاتي وارين، من موقع Business Insider الأمريكي، أن سنغافورة هي واحدة من أغنى مدن العالم، إذ يبلغ إجمالي الثروة الخاصة لسكانها تريليون دولار. وهي واحدة من أغلى المدن معيشةً على مستوى العالم.

14- كندا.. الأثرياء يزدادون ثراءً أسرع من بقية السكان

عدد المليارديرات: 46

إجمالي ثروة المليارديرات: 96 مليار دولار

كبير الباحثين في المركز الكندي لبدائل السياسات ريكاردو ترانجان، قال لشبكة CBC الكندية، إن “الأغنياء يتقدمون بسرعة” على الكنديين العاديين.

فوفقاً لتقرير المركز، من حيث القيمة الخام تساوي العائلات الأغنى 3 مليارات دولار في المتوسط، وتمتلك ثروة تساوي ما تملكه ثلاث مقاطعات كندية مجتمعة.

دبي/ istock

13- الإمارات.. هي الدولة الوحيدة التي شهدت انخفاضاً في عدد المليارديرات العام الماضي

عدد المليارديرات: 47

إجمالي ثروة المليارديرات: 163 مليار دولار

تحتل الإمارات المرتبة 26 من حيث الثروة (إجمالي الثروة المملوكة) على مستوى العالم.

ووفقاً لتقرير الثروة الإماراتية 2018 تعد دبي، التي تملك صناعة نفط قوية، موطناً لأكثر من نصف المليارديرات الإماراتيين.

12- البرازيل.. تشهد زيادة الثروة التراكمية للمليارديرات بنسبة 5%

عدد المليارديرات: 50

إجمالي ثروة المليارديرات: 162 مليار دولار

أفاد جو ليهي من صحيفة Financial Times البريطانية، أن الأغنياء في البرازيل أصبحوا أكثر تحفظاً بشأن أموالهم في السنوات الأخيرة.

ويعيش معظم المليارديرات في مدينة ساو باولو.

11- إيطاليا.. ارتفاع عدد المليارديرات بنحو 13%

عدد المليارديرات: 53

إجمالي ثرواتهم: 157 مليار دولار

إلى جانب استضافة أكثر من 50 مليارديراً، فإيطاليا هي موطن العديد من الوجهات التي يرتادها الأثرياء، بما في ذلك ساحل أمالفي وبورتوفينو وبوسيتانو وكابري وسينك تير وميلان والبندقية.

10- فرنسا.. والفضل لنجاح المؤسسات في السنوات الأخيرة

عدد المليارديرات: 60

إجمالي ثروة المليارديرات: 219 مليار دولار

ذكرت صحيفة Financial Times البريطانية أن العديد من أصحاب المليارات الفرنسيين، مثل برنارد أرنو، مؤسس شركة LVMH ومديرها التنفيذي، أغنياء بسبب نجاح تجارة المنتجات الفاخرة والأزياء العالمية.

9. السعودية والاحتياطات النفطية

عدد المليارديرات: 62

إجمالي ثروة المليارديرات: 152 مليار دولار

ذكر موقع Business Insider الأمريكي، أن المملكة العربية السعودية تنتج معظم ثروتها من بيع وتصدير المنتجات البترولية، وهي موطن لأكثر الشركات ربحية في العالم.

8. الهند.. فروق شاسعة بين الطبقات

عدد المليارديرات: 87

إجمالي ثروة المليارديرات: 314 مليار دولار

اعتباراً من عام 2017، كان 1% من الهنود الأغنياء يمتلكون 73% من ثروة البلاد، وفقاً لمجلة Business Today الهندية، نقلاً عن تقرير أوكسفام.

ويوجد في مومباي أعلى كثافة من المليارديرات في الهند.

هونغ كونغ/istock

7 – هونغ كونغ.. واقتصاد الخدمات المالية

عدد المليارديرات: 96

إجمالي ثروة المليارديرات: 280 مليار دولار

تملك هونغ كونغ بعضاً من أغلى العقارات في العالم، وفق ما نشره موقع Business Insider.

ويعيش فاحشو الثراء في قصور بملايين الدولارات، وبلغ متوسط سعر المنزل في هونغ كونغ 1.28 مليون دولار في الربع الأول من عام 2018.

في المراكز الخمسة الأولى:

المملكة المتحدة تعاني مالياً من مغادرة الاتحاد الأوروبي

عدد المليارديرات: 100

إجمالي ثروة المليارديرات: 217 مليار دولار

على الرغم من الارتفاع الطفيف في ثروة المليارديرات الإجمالية في المملكة المتحدة خلال 2019، فقد سجلت وفقاً للتقرير أضعف نمو بين أعلى 10 دول بسبب التأثير السلبي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على النشاط الاقتصادي.

سويسرا.. الابتكار التكنولوجي ومعدلات الضرائب المنخفضة

عدد المليارديرات: 100

إجمالي ثروة المليارديرات: 274 مليار دولار

وفقاً لموقع Culture Trip، تزداد ثروة سويسرا بفضل قدرة البلاد على الابتكار وتحويل المنتجات الخام إلى عناصر ثمينة، مثل الشوكولاتة الفاخرة أو أساور الألماس.

روسيا.. مكاسب سوق الأسهم القوية والسياسات المتساهلة

عدد المليارديرات: 114

إجمالي ثروة المليارديرات: 390 مليار دولار

يعيش أكثر من نصف مليارديرات روسيا، ومن بينهم ليونيد ميكلسون، أغنى ملياردير معروف في البلاد، في موسكو.

ألمانيا.. اقتصاد قومي يدعم تزايد الثروة الفردية

عدد المليارديرات: 153

إجمالي ثروة المليارديرات: 477 مليار دولار

كتب ديريك سكالي في صحيفة The Irish Times الأيرلندية: “أغنياء ألمانيا فاحشو الثراء”.

وذكر أن الألمان الأثرياء لا يميلون إلى التباهي بأموالهم، بل يكافئون أنفسهم من حين لآخر فحسب.

الصين تشهد أقوى نمو في كثافة المليارديرات

عدد المليارديرات: 342

إجمالي ثروة المليارديرات: 1.1 تريليون

يتركز المليارديرات في الصين إلى حدٍّ كبيرٍ في مدينتي شنتجن وهانغتشو. وبحسب تقرير “ويلث إكس”، فقد حدثت الزيادة في عدد المليارديرات ضمن مناخ غير صحي تميز بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتباطؤ تقلبات الأسواق الناشئة، و”تراجع الطلب الصناعي والاستهلاك العالمي”.

وتبقى الولايات المتحدة بلد المليارديرات المهيمنة

عدد المليارديرات: 788

إجمالي ثروة المليارديرات: 3.4 تريليون

يتجاوز صافي ثروة مليارديرات الولايات المتحدة مجتمعة إجمالي ثروة المليارديرات في الدول الثماني الأعلى تصنيفاً المذكورة آنفاً مجتمعة، إذ يمثلون 28% من مليارديرات العالم ويملكون 36% من ثروة المليارديرات العالمية.

ويوجد في مدينة نيويورك وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس أعلى كثافة للمليارديرات في البلاد.

عربي بوست