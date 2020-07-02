المحامي مروان سلام في رسالة إلى الرئيس ميشال عون: عشتم وغرقَ لبنان.!!

وجه المحامي مروان سلام رسالة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون قال فيها: السيد رئيس الجمهورية ميشال عون، ليست من الوطنية بشيء ان يحول الكُرسيّ بينك وبين الجياع من الشعب اللبناني المقهور المذلول، وتستمر بعهدك ولا تعني لكَ الإستقالة بشيء.

واضاف في منشور على صفحته على الفايسبوك: وليست الرجالات الوطنية تقاس بالعناد إن أخطأت بالجمهورية ولم تستغل لحظات تاريخية وتبادر بالتنحي، إنما بذلك تسيء لنفسها اولا ولتاريخها وللشعب والوطن.









وختم سلام: إلا اذا كنت مقتنعا بينك وبين نفسك يا فخامة الرئيس بأن التاريخ قد كتب عنكَ ما كتب، ولن يزيده ما تبقى من عهدك صفحات بيض ولو جئت بمثله مَدَدا، وقل يا رب من بعديَ الطوفان…. عشتم وغرقَ لبنان.