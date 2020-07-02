المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: أمام القادة اللبنانيين خيارات صعبة

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس أن “واشنطن لا تزال ترى في حزب الله قوة مزعزعة للاستقرار في لبنان”.

وأشارت في مقابلة مع قناة “الحرة” الى أن “واشنطن تواصل مساعدة لبنان على كافة الاصعدة ديبلوماسيا واقتصاديا وسياسيا”.









وقالت: “امام القادة اللبنانيين خيارات صعبة وسنفعل ما بوسعنا للعمل مع الفرنسيين وغيرهم من أجل مستقبل أفضل للبنان.”

وأضافت: “يبقى الأمر متروكا حقا لقادتهم للإستجابة لتلك الدعوات”.