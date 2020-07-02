الحريري: لدي شروط للعودة إلى رئاسة الحكومة ونقطة على السطر

أعلن الرئيس سعد الحريري ان “الفراغ مدمر للبنان والفرصة للانقاذ قائمة والحل بتغيير الآلية ‏والمحاصصة وبناء البلد على أسس جديدة”. وقال: “لدي شروط للعودة إلى رئاسة الحكومة ونقطة على السطر، والبلد يحتاج لطريقة مختلفة بالعمل كليا، واذا لم نخرج من المحاصصة وغيرها فلن يتغير اي شيء”.

ورأى الحريري في دردشة مع الاعلاميين أن “لدينا أزمة اقتصادية والمطلوب اجراء إصلاح، وسمعت ما قاله الرئيس دياب الذي لم يتحدث عن الكهرباء والإصلاح، هو فقط يهاجم السلك الديبلوماسي الذي نحن بحاجة إليه من أجل مساعدة لبنان. هذه الأزمة ضربت الاقتصاد، إلا أن صندوق النقد يريد أن يساعد، لكن أين الإصلاحات وانا اليوم مصدوم من كلام الرئيس دياب عن المؤامرة، وعلى الحكومة أن تساعد نفسها”.









وقال: “لم نسمع اصواتا شبيهة عندما تحدث السفير السوري من قبل كالاصوات التي سمعناها ضد السفيرة الاميركية”.

واشار الحريري الى ان “النأي بالنفس لم يتم احترامه في حكومتي، واستمر فريق بانتقاد دول الخليج التي نطلب منها المساعدة”

وعن الاتجاه شرقا، قال: “البعض يظن ان الصين ستأتي بالاموال وتضعها من دون اصلاحات، ليس لدى اي حكومة مشاكل مع الصين او غيرها، المطلوب خلق بيئة مؤاتية للاستثمار قبل كل شيء والمباشرة بالاصلاحات”.

وأعلن أنه “لن يغطي أحدا قريبا منه لترؤس اي حكومة”، وقال: “مش حابب اعمل رئيس حكومة ولا عم فكر اعمل رئيس وما حكيت مع أي أحد بهذا الموضوع”.

وسأل: “عندما نكون بحكومة وهناك تيار يريد التشاجر مع كل الأطراف كيف تعمل الحكومة”؟.

واعتبر أنه “كان لنا فرصة ذهبية بعد سيدر وكان يجب أن نشكل حكومة بسرعة ولكن كثرت المطالبات، والعلاج للدولار وغيره يبدأ بالإصلاحات”.

وأكد انه “ليس المنقذ انما كلنا المنقذين وقمنا بكل التنازلات على حساب جمهورنا وتنازلت في رئاسة الجمهورية وقانون الانتخابات واليوم من عليه أن يتنازل هو من في الحكومة”.