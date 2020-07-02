السفير الصيني ينسف “التوجه شرقاً”: غير مستعدّين لدفع قرش واحد في لبنان بعدما تخلّفت الحكومة عن سداد ديونها!

تلقت منظومة “8 آذار” حكومة وقوى سياسية ممانعة صدمة هي بمثابة صفعة تبخّرت معها أوهام “التوجه شرقاً” بديلاً عن العلاقة مع صندوق النقد الدولي والدول الغربية. فقد علمت “نداء الوطن” أنّ السفير الصيني وانغ كيجيان دُعي الاثنين الماضي إلى اجتماعٍ في منزل النائب عبد الرحيم مراد ضمّ نحو 7 نواب يمثلون الكتل النيابية في البقاع، وناقش المجتمعون موضوع أن تتولّى الصين مشروع نفق ضهر البيدر بواسطة إحدى شركاتها العملاقة وعلى طريقة BOT.

وأبلغ السفير الصيني المجتمعين صراحةً بأنّ بلاده غير مستعدّة لدفع قرش واحد في لبنان على أيّ مشروع خصوصاً بعدما تخلّفت الحكومة اللبنانية عن سداد ديونها الخارجية. وأوضح أنّ الحكومة الصينية لا تستثمر في أي بلد “لا تتمتّع الأوضاع الاقتصادية والمالية فيه بالاستقرار”.









عندها طرح الحاضرون أن تأخذ الشركات الصينية الكبرى المشروع على طريقة BOT وتستثمر فيه لأجلٍ طويل (25 سنة)، فكان جواب السفير أنّ ذلك ليس وارداً بالنسبة إلى الصين في بلدٍ يعاني صعوبات مالية جمّة، ولا استقرار سياسياً فيه على المدى المنظور.

نداء الوطن