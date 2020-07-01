سجال عوني – “قواتي”…”كتير أسود”!

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي أمس، فصلاً جديداً من التراشق السياسي بين “التيار الوطني الحر” وحزب “القوات اللبنانية”.

فبعد تغريدة لعضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على “تويتر”، قال فيها: “خسرت “القوات اللبنانية” في الحرب وربحت في الحكم. ربح “حزب الله” في الحرب وفشل في الحكم. وحده العماد ميشال عون فشل في الحرب وفي الحكم”.









رد النائب زياد أسود بتغريدة مماثلة قال فيها: “دخلك يا بو عاصي عن أي حرب عم تحكي ومع مين كانت وانتو وين؟ مش هيدي يللي قلو عنها العماد لزلمتك اذا خسرت خسران واذا ربحت خسران، وكان نتيجتها حبس لأنو ما قدر يصدق انو خسر الحرب، والمكافأة من دم المسيحيين فصارت داني وعيلتو وكنيسة النجاة الطريق الى ربح الحكم فخسر كمان؟ حقد اعمى”.

ورد بو عاصي على رد أسود قائلاً: “يا أهلا بالأسوَد. كنت عم بحكي عن حرب المية يوم، وحرب زحلة والأسواق وكل حروب الدفاع عن المناطق الحرّة يلي خضناها بشرف وبطولة. عرفت أياهن؟ أكيد لا.

وعن طريق بعبدا يللي بتمرّ بالتحرير الفاشل والالغاء القاتل، والغاء السيادة بالتحالف مع النظام السوري و”حزب الله” المسلح.

أما صدقية زلمتك العماد، فتجلت بأبهى حللها في احترام بنود ورقة “اعلان النيات”، ناهيك بسجله الأسود أيضاً في الكهرباء والاتصالات والبيئة والعلاقات الخارجية ومكافحة الفساد. الدولار بـ 10 آلاف ليرة في العهد القوي وانت عم تتاجر بشهداء كنيسة سيدة النجاة. كتير أسوَد”.

النهار