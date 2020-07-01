سعر الدولار في السوق الحرة بالمطار 8000 ليرة!!

في رده على تحديد “السوق الحرّة” في مطار بيروت صباح اليوم سعر الصّرف بـ8000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، قال وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار لـ”الجديد” على هامش الجولة التفقدية التي قام بها ووزير الصحة حمد حسن في المطار: “هذه اسمها سوق حرة ومطلوب منهم ان يبيعوا البضائع الموجودة عندهم اقل من الاسعار في الخارج على الاقل بفرق الـTVA الغير موجودة على البضائع الموجودة في السوق الحرة، وبالتالي سيكون سعر البضائع ارخص كما انهم اعطوا 20 % تخفيض..”.

وكانت “السوق الحرّة” في المطار حددت سعر الصّرف بـ8000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، مشيرة الى انه يخضع لحسم 20% عند الشراء ليصبح بسعر 6400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.









ولفتت السوق الحرة الى ان ذلك ” كاجراء مؤقت من اجل الحفاظ على مستوى خدماتنا واستمرارية العمل في السوق الحرة”.

وجاء القرار بالتزامن مع إعادة فتح المطار اليوم بعد فترة إغلاق استمرت اشهر عدة للمطار بسبب تفشّي فيروس “كورونا” المستجدّ.