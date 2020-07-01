وزير الخارجية الفرنسي: الوضع في لبنان أصبح مزعجاً وتفاقم الوضع الاجتماعي ينذر بالعنف

عبّر وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان عن قلق بلاده تجاه الأزمة في لبنان وقال إنّ الوضع أصبح مزعجاً وتفاقم الوضع الاجتماعي ينذر بالعنف.

وقال أمام جلسة في البرلمان: “الوضع ينذر بالخطر في ظل وجود أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية وإنسانية تتفاقم الآن بفعل مخاطر جائحة فيروس كورونا”.









وأضاف لو دريان: “الأزمة الاجتماعية المتفاقمة… تخاطر بزيادة احتمالات تفجر أعمال العنف”، مشيرا للعنف بين فصائل دينية في الآونة الأخيرة.

واعتبر أنه يتعين على الحكومة تنفيذ إصلاحات حتى يتسنى للمجتمع الدولي مد يد المساعدة للبنان مشيرا إلى أنه سيزور لبنان قريبا لإبلاغ السلطات بذلك بشكل واضح.