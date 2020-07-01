نشاط دبلوماسي حافل.. السفير السعودي وليد بخاري يستقبل سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا والامارات

إستقبل السفير السعودي وليد عبد الله بخاري اليوم في مقر اقامته في اليرزة سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان دوروثي شيا. وتمّ خلال اللقاء البحث في آخر المستجدات السياسية الراهنة بالإضافة الى قضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما إستقبل بخاري اليوم في سفير بريطاني في لبنان كريس رامبلنغ.









وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان للسفارة السعودية، “البحث في المستجدات الراهنة بالإضافة الى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”.

والى ذلك، إستقبل بخاري سفير دولة الامارات حمد الشامسي، وجرى خلال اللقاء البحث في المستجدات الراهنة بالإضافة الى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.