محمد الحجار: دور جبران باسيل شيطاني!

أكد النائب محمد الحجار في مقابلة عبر “فايسبوك النهار” أن “الرئيس سعد الحريري لا يريد العودة الى رئاسة الحكومة في ظل عهد الرئيس ميشال عون والرئيس الظل جبران باسيل، والأولوية لدينا الآن هو اإنقاذ البلد في هذه الأزمة الاقتصادية الصعبة”. وأضاف أن “العهد يقف في وجه الإصلاح ولا يريده، وباسيل يلعب دوراً شيطانياً في هذا العهد”.

وأكد أن “الحكومة غير قادرة على تحقيق الاصلاح، ولو فعلت سنكون من أول الداعمين لها وسنساندها”.









وعن العلاقة مع “حزب الله”، قال إن “المستقبل يختلف سياسياً واستراتيجياً مع الحزب لكن نحن نحافظ على الاتصال معه والتنسيق لمنع انتقال الخلاف السياسي إلى فتنة سنية – شيعية في الشارع”.

وفي رده على سؤال بشأن العلاقة مع “القوات”، أجاب: “لا انقطاع مع “القوات” والعلاقة لن تنتهي أبداً رغم التباينات في المرحلة السابقة، لكنها تتقدم حالياً وتتحسن لمصلحة الجميع والبلد”.