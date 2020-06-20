في خطوة مفاجئة… توقّف مسلسل “ابنة السفير”

رغم الإعلان عن عودة فريق عمل مسلسل “ابنة السفير” إلى مدينة موغلا التي يصور فيها العمل، ذكر أنّ التصوير سيستمر إلى شهر آب. إلا أنه وفي خطوة مفاجئة وبعد عرض الحلقة الـ16 الأسبوع الماضي، أُعلن أن الحلقة المقبلة ستكون الأخيرة من الموسم الأول، في حين كان مقرراً تصوير أكثر من أربع حلقات من أجل الموسم الأوّل.

واعتبر البعض أن سبب إنهاء الموسم الاول عند الحلقة الـ17 بسبب نسبة المشاهدة المنخفضة، في حين نفت الصحافية التركية بيرسين في حسابها عبر “تويتر” أن يكون هذا هو السبب.









ورغم انتهاء الموسم الأوّل، إلا أن فريق العمل سيبقى في موغلا، وسيتم تصوير حلقات عدّّة من أجل الموسم الثاني.