نقل #رجاء_الجداوي إلى العناية المركزة

علمت “النهار” أنّ الفنانة رجاء الجداوي، نقلت فجر اليوم الثلثاء إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى أبو خليفة للعزل بالإسماعيلية، بعدما أصيبت بضيق في التنفّس، وارتفعت درجة حرارتها، ما استلزم وضعها تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

كانت الجداوي تقيم في العزل الداخلي خلال الأيام الماضية، وحالتها مستقرة، وتحدّثت لـ”النهار” قبل ساعات عن أنّها بخير، وحالتها مستقرّة، وأبدت استياءها من الشائعات التي تتواتر عن تدهور صحتها.









كانت الفنانة الكبيرة، قد تم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية، فجر أول أيام عيد الفطر، بعدما ثبتت إصابتها بفيروس كورونا.