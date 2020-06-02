كتلة المستقبل: مخاطر من تحويل الرئاسة ‏الثالثة الى خيال صحراء في النظام السياسي

ترأس الرئيس سعد الحريري عند الساعة الرابعة عصر اليوم في بيت الوسط اجتماعا لكتلة المستقبل النيابية.

وكان الرئيس الحريري قد استقبل النائب السابق اسعد هرموش وعرض معه الأوضاع السياسية وشؤون منطقة الشمال، بعد اللقاء قال هرموش: اجريت مع الرئيس الحريري جولة افق تناولت الشأن الوطني اللبناني وما نشهده من تدهور وإفتئات على صلاحيات رئيس الحكومة، إضافة الى الطروحات التي تنادي بالانقضاض على الطائف وطرح ما يسمى بالفدرالية، لذلك هناك بحث داخل الأوساط الإسلامية والوطنية عامة بضرورة رفع الصوت عاليا للدفاع عن مكتسبات الطائف لاستكمال بناء الدولة ومنع القفز بلبنان الى المجهول، خاصة في هذه المرحلة الحساسة جدا في المنطقة والعالم.









أضاف: كما تطرقنا الى مواضيع شمالية والى تأثير الوضع الاقتصادي بشكل عام والى قانون العفو الشهيد الذي استهدف الكثير من المظلومين والموقوفين الذين جرى التجني عليهم جراء طروحات سرعان ما انقلب عليها من وضعها. ان الأمور اليوم تنذر لمؤشرات خطيرة جدا والمطلوب وحدة موقف إسلامي وطني كبير لمواجهة كل هذه المخاطر.