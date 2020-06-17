سعيد لنصرالله: لا تقدّمون لنا سوى الفتنة والتخلّف

أشار النائب السابق فارس سعيد في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، الى أن “اذا كان من يحمل عنوان نزع سلاح حزب الله و تنفيذ القرار 1559 لا يشكّل “وزن سياسي” لماذا خصصّ السيّد حسن نصراللهّ مقطعاً في حديثه عنه؟”.

وتوجه الى نصرالله بالقول:”سماحتك نتمسّك بالدستور والطائف والـ ١٥٥٩-١٧٠١-١٦٨٠-١٧٥٧ وحتى آخر نفس لبنان لا يحكمه فريق متسلّط”.









وفي تغريدة ثانية، قال متوجهاً الى نصرالله :”لا ننكر خضوع لبنان لحصار مالي و سياسي في الوقت ذاته عليكم عدم أنكار أنكم سبب حصارنا”.

وأضاف:”نريد العيش و الحياة و الرفاهيّة و الرقص و الفن و الغناء و احدث المستشفيات و الجامعات، ماذا تقدّمون لنا سوى الفتنة و التخلّف؟”.