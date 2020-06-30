غدًا.. ربطة الخبز بـ2000 وتسعيرة المازوت إلى الخميس

أعلن وزير الاقتصاد راوول نعمه أنّه سيُصدر قرارًا غدًا برفع سعر ربطة الخبز ٩٠٠ غ الى ٢٠٠٠ ليرة لبنانية.

وقال بعد جلسة مجلس الوزراء: “ابتداء من الغد، يُصبح سعر ربطة الخبز الأبيض الـ ٩٠٠ غ ٢٠٠٠ ليرة لبنانية، فيما يبقى سعر ربطة الـ ٤٠٠ غ ١٠٠٠ ليرة لبنانية”.









وأشار نعمه إلى أنّ الوزارة قامت بجدول اسعار للخبز مفصل وتأكدت من المستندات التي على اساسها ستتوصل الى حل.

وأكّد متابعة دعم المواد المخصصة لتصنيع الخبز، قائلاً: “سنراقب بشكل مستمر سعر الربطة واسعار بقية المنتجات في الافران”.

وتطرق وزير الاقتصاد الى سعر المازوت، وقال: “نجهز تطبيقاً يسمح بتسجيل المعلومات وإرسالها لأمن الدولة للمراقبة وسيصدر القرار الخميس في الجريدة الرسمية حول سعر المازوت”.

المركزية