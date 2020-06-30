بالفيديو.. نجوى كرم توجه رسالة إلى معجبين لها من فلسطين

وجهت الفنانة اللبنانية نجوى كرم رسالة إلى معجبين لها في فلسطين، شاركوا أغنياتها خلال حملة تطوعية في بيت لحم لمساعدة الأطفال في ظل تفشي جائحة كورونا.

وكتبت نجوى كرم: “اللّذة في العطاء أروع وأمتع من اللّذة في الأخذ 🙏🏼 شكرا جمعية “شمس العطاء” بشوف حالي فيكن”.









وكانت جمعية خيرية قد أقامت حملة لدعم المحتاجين في ظل تفشي فيروس كورونا، مستخدمين أغاني لنجوى كرم في مقاطع جرى تداولها عبر الشبكات الاجتماعي.

وقامت نجوى بمشاركة الفيديو عبر صفحتها الخاصة عبر تويتر.