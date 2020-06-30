وهاب: وزير الإقتصاد شاطر بالأرقام بس بالمواد الغذائية “مضيع جحشة خالتو” فيجب إقالته

غرد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب عبر “تويتر” بالقول: “كيلو اللحمة بمية ألف ليرة والعدس ١٢ ألف . شكلوا هيئة طواريء إقتصادية لدعم الزراعة وإستيراد الأعلاف والمواد الغذائية واللحوم بالسعر الرسمي وإلا على الدنيا السلام . أما وزير الإقتصاد الزلمي آدمي وشاطر بالأرقام بس بالمواد الغذائية مضيع جحشة خالتو فيجب إقالته .”

كيلو اللحمة بمية ألف ليرة والعدس ١٢ ألف . شكلوا هيئة طواريء إقتصادية لدعم الزراعة وإستيراد الأعلاف والمواد الغذائية واللحوم بالسعر الرسمي وإلا على الدنيا السلام . أما وزير الإقتصاد الزلمي آدمي وشاطر بالأرقام بس بالمواد الغذائية مضيع جحشة خالتو فيجب إقالته .





— Wiam Wahhab (@wiamwahhab) June 30, 2020