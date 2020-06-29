مسرح المدينة يفتح أبوابه مجددًا عبر برنامج “سهرة عمر”

حلّت سيدة المسرح نضال الأشقر ضيفةً على برنامج “سهرة عمر” الذي يقدمه شادي ريشا مساء كلّ سبت عبر شاشة تلفزيون لبنان.

نضال كشفت لأول مرة خلال الحلقة أنّ “مسرح المدينة” في منتصف شهر تموز، حيث تواصلت مع وزير الثقافة وطلبت منه أن يعود المسرح بما أنّ كلّ القطاعات قد عادت إلى عملها.









وأشارت الأشقر أنّ المسرح هو سبب فرح الناس ونبض المدينة، مؤكدةً أنّه يجب أن تعود الحياة إلى اللبناني

وأكدت أن “مسرح المدينة” سيقيم احتفالاً بعودته مع عروض كثيرة ومتعددة مع نخبة من أبرز النجوم والمسرحيين، مثل زياد سحاب، بديع أبو شقرا، خالد العبدالله، ألين لحود، حنين، سامي حوّاط، شادي الهبر وغيرهم الكثير. إضافةً إلى ورشات عمل عدّة سيقيمها المسرح.

وكشفت الأشقر أنّ “مسرح المدينة” سيلتزم بالاجراءات التي تعتمدها الدولة اللبنانية للحماية من فيروس كورونا وطلبت من الناس أن يحضروا كماماتهم الخاصة وملاقاة الفنانين في مسرح المدينة ابتداءًا من يوم 14 تموز باحتفال سيحمل اسم “هيصة”.

كما كانت الحلقة غنية بتفاصيل عن تاريخ الأشقر الحافل بالإنجازات المهمة والعريقة في المسرح اللبناني والعربي.