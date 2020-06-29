السعودية قد تشهد اندماجا مصرفيا سينشئ ثالث أكبر بنك بالخليج

ستؤدي عملية استحواذ واندماج في القطاع المصرفي السعودي إلى ظهور ثالث أكبر بنك في منطقة الخليج، والذي سيمتلك أصولا تتجاوز 210 مليارات دولار.

وفي التفاصيل يدرس البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية الاندماج معا، حيث سيستحوذ الأهلي وهو أكبر مقرض في البلاد من حيث الأصول على سامبا بصفقة تقدر بـ 15.6 مليار دولار، وفق وكالة بلومبيرغ.









وسيشتري الأهلي بـ 29.3 ريال سهم سامبا، وفي حال الاندماج ستنشأ مؤسسة مالية من أكبر المؤسسات المصرفية في المنطقة، بعد بنك قطر الوطني، وبنك أبو ظبي الأول.

مدير التعامل بالأسهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مصرف كريدي سويس أحمد بدر أكد لبلومبيرغ أن هناك حاجة قوية من أجل الاندماج داخل السعودية، والتي ستوجد مؤسسة وطنية قوية.

وأضاف أن السعودية لديها خطة طويل الأمد وتحتاج إلى مؤسسة وطنية قوية لتمويلها، متسائلا عما إذا سيستفيد البنك الأهلي تقديم عوائد مرتفعة بفضل الميزانية العمومية لسامبا.

ويتوقع محللون أن ترتفع عوائد حقوق الملكية للمؤسسة المصرفية الجديدة بنسبة 15 في المئة بحلول 2023.

جويس ماثيو، مديرة أبحاث الأسهم في “يونايتد سكيوريتيز” قالت إن عملية الاستحواذ ستؤدي إلى تحسين الميزانية العمومية للمصرف الجديد، ما سيعزز وضع البنك بشكل كبير في السوق على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وأشار تقرير وكالة بلومبيرغ إلى وجود نحو 30 مصرف تعمل في السعودية التي تعد أكبر اقتصاد عربي، وهو عدد كبير إذا ما تمت مقارنته مع عدد السكان الذي يبلغ 30 مليون نسمة، مقارنة مع نحو 12 مصرفا في بريطانيا التي يسكنها أكثر من 65 مليون نسمة.

تقرير لمؤسسة سيتي غروب يستشرف بأن عملية الاستحواذ ستمنح البنك الأهلي السعودي القدرة على الهيمنة على نشاط سوق الشركات في السعودية، حيث سيمتلك ما يقارب من 30 في المئة من الودائع المصرفية في أكبر مصدر نفط في العالم.

وتأتي عملية الاندماج بعد عدة شهور من قيام البنك الأهلي التجاري بإلغاء خططه للاندماج مع بنك الرياض، وبعد عملية استحواذ سامبا على البنك الأول السعودي.

وكانت سامبا قد وقعت اتفاقية إطارية مع البنك الأهلي الخميس الماضي بخصوص الصفقة المحتملة، والتي ستتيح للطرفين إجراء الدراسات اللازمة، ولكنها لا تعني بالضرورة بأن الطرفين سيتوصلان إلى اتفاق نهائي وملزم، وفق صحيفة الاقتصادية السعودية.

كما ستحتاج الصفقة قبل إتمامها إلى موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للمنافسة.

وكانت مجموعة سامبا المالية قد حققت أرباحا بلغت 1.27 مليار ريال للربع الأول من العام الحالي.

وعلى وقع خبر الاندماج شهدت تداولات البورصة السعودية حركة نشطة، وارتفع سهم البنك الأهلي 5 في المئة.