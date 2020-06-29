الكويت تستهدف إنهاء خدمات الوافدين خلال عامين

تستهدف الكويت إنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين في الحكومة خلال العامين القادمين، وفق تصريحات مصادر حكومية لصحيفة “الأنباء” الكويتية.









وقالت المصادر: “أمام ديوان الخدمة المدنية سنتان فقط للوصول إلى النسب المعتمدة في 2017 بقضية إحلال الكويتيين محل الوافدين في كثير من الوظائف والتخصصات باستثناء الوظائف الطبية والتمريضية”.

وأقرت الكويت في عام 2017 خطة لإحلال الكويتيين بدلا من الوافدين في الوظائف الحكومية بمختلف التخصصات الإدارية والفنية والقانونية والتعليمية وغيرها.

وحققت الكويت خلال سنتين، نسبة إحلال للكويتيين بدل الوافدين في 9 مجموعات وظيفية، على نحو أعلى من النسبة المقررة خلال مدة تنفيذ القرار وهي 5 سنوات.

وكان من المقرر تحقيق نسبة إحلال 70 بالمئة في وظائف التدريب والتدريس والتعليم خلال خمس سنوات، إلا أن الكويت حققت نسبة 73 بالمئة في سنتين، بحسب الإحصائيات التي نشرتها الصحيفة، والتي تم تسجيلها في 18 أيار/مايو الماضي.

وأكدت المصاد أن “وظائف الأطباء والممرضين تم استثناؤها من تطبيق آلية سياسة الإحلال”.

ويبلغ إجمالي الموظفين الحكوميين في الكويت 734 ألفا و756 موظفا، منهم 79 بالمئة كويتيون (297,335 موظفا)، و21 بالمئة وافدون (77,421 موظفا).