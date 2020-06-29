إيران تصدر مذكرة اعتقال بحق دونالد ترامب!

أصدرت إيران، الإثنين، مذكرة اعتقال بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وطالبت الشرطة الدولية “الإنتربول” بالمساعدة في تنفيذ عملية توقيفه.

واتخذت النيابة العامة الإيرانية قرارها على خلفية اتهامها ترامب وآخرين بالوقوف وراء غارة باستخدام طائرة مسيرة (درون)، أودت بحياة جنرال إيراني رفيع المستوى في العاصمة العراقية بغداد، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية.









وقال المدعي العام في العاصمة طهران، علي القاسمهير، إن بلاده “تتهم ترامب وأكثر من 30 آخرين بالتورط في الغارة الجوية التي نفذت في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي؛ وأسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس، الجنرال قاسم سليماني، في بغداد”.

وأضاف أنّ النيابة الإيرانية توجه للرئيس الأمريكي والمتورطين معه تهما مرتبطة “بالقتل والإرهاب”.

ولم يكشف مدعي طهران العام عن هوية أي من المتورطين في مقتل سليماني، باستثناء ترامب.

بدورها، لم تعلق الإنتربول (مقرها مدينة ليون الفرنسية) حتى الساعة (11:56 ت.غ) على الطلب الإيراني، حسب المصدر ذاته.