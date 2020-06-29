السفيرة الأميركية من وزارة الخارجية: طويت الصفحة!

التقى وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتّي السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، حيث تطرقا إلى القرار القضائي الذي صدر أخيراً. وشدد حتّي على حرية الإعلام وحق التعبير، اللذين هما حقين مقدسين. وكما ناقشا بشكل صريح المستجدات الحالية على الساحة المحلية.

وتطرقا أيضاً إلى العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين اللبناني والأميركي، وشددا على أهمية التعاون بين الحكومتين في المجالات كافّة وذلك دعماً للبنان للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها.









وبعد اللقاء، قالت شيا: “كان اجتماعاً إيجابياً مع حتّي وتبادلنا التأكيد على الأهداف المشتركة للبلدين، والولايات المتحدة ستبقى إلى جانب لبنان”.

وأضافت: ” اتفقت مع الوزير على طيّ الصفحة بعد القرار المؤسف الذي جاء لتحييد الانتباه عن الأزمة الاقتصادية”.