مدير عام وزارة المال ألان بيفاني يستقيل ويوضح الأسباب: الشعب سوف “يحترق سلافه”!

تسلّم وزير المال غازي وزني كتاب استقالة مدير عام المالية العامة ألان بيفاني، كما أعلن بيان صادر عن الوزارة. وسيعقد بيفاني مؤتمراً صحافياً في الرابعة بعد ظهر اليوم لشرح ملابسات قراره وخلفياته.

وفي سياق متصل قال بيفاني لـ”الجديد”: أسباب استقالتي تأتي اعتراضاً على طريقة تعاطي الحكم “كله سوا” مع الأزمة والمسار الذي نسلكه اليوم متهوّر، وبموجبه فإن الشعب سوف “يحترق سلافه” .









وأضاف “غير صحيح انني تلقيت تهديداً عبر الـ”واتساب” من رئيس حزب لديه مئات ملايين الدولارات مجمّدة في المصارف”، وتابع “أثبتنا أن مقاربتنا صحيحة وأرقامنا صحيحة واليوم تخلصت من عبء 20 عاماً، وعند الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم سأتحدث بكل شفافية ووضوح وصراحة”.

في الموازاة، أكدت معلومات للـLBCI أن بيفاني سيواصل تصريف الأعمال في انتظار البت باستقالته من قِبَل وزير المال غازي وزني الذي يُفترض أن يعرضها على مجلس الوزراء.

واوضحت المعلومات ان “بيفاني سيوضح كل أسباب الاستقالة وفي مقدمها ما جرى من خلافات تتعلق بالأرقام والمقاربات إضافة إلى الصراعات السياسية على خلفية الخروج من الأزمة”.

وهاب: وتعليقاً، غرّد رئيس “حزب التوحيد العربي” وئام وهاب عبر “تويتر”: “تلقى ألان بيفاني تهديداً عبر الواتساب من رئيس حزب لديه مئات ملايين الدولارات مجمّدة في المصارف ،وقال له إن الأموال تخصّ أبناء طائفته وكان الكلام قاسياً علماً أن هذه الأموال مجمّدة منذ سنوات ولا يستفيد منها إلا صاحبها”. ثم سحب وهّاب تغريدته وكتب أخرى تقول: “كنت قد حذفت التغريدة عن ألان بيفاني نتيجة تدخل أصدقاء أعزاء، لكن نفيَه للخبر يجعلني أتحداه وهو يعرف بأنني لا أكذب، وأصلاً يا ألان يا فيلسوف صاحب التهديد صار مخبّر ألف واحد شو بعتلك، يعني هذا بيخليني إعتبرك بتكذب بكل شي . بالمناسبة بعتلك واتساب وإيميل”.