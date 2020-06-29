//Put this in the section
شريط الأحداث

طوابير الناس أمام الأفران تستفزّ راغب علامة… “الأشرف للحكومة أن تستقيل”!

June 29, 2020

لا يتوانى النجم اللبناني راغب علامة عن توجيه الرسائل للفاسدين في السلطة اللبنانية الذين أوصلوا البلد إلى هذا المسار الذي وصل إليه، وأدّى إلى إذلال الناس للحصول على لقمة العيش حيث تجمّع المواطنون في الـ 24 ساعة الماضية على شكل طوابير أمام الأفران للحصول على رغيف الخبز المغمّس بعرق القهر والذّل، وهذا ما دفع بعلامة إلى دعوة الحكومة اللبنانية إلى الاستقالة بعد هذا المشهد المخجل والمؤلم، حسب ما أعلن في تغريدة له أعرب فيها عن استيائه مما جرى ويجري من أوضاع حيث كتب: “إن مناظر الناس على أبواب الأفران مخجل ومؤلم! انقطاع المازوت عيب! زيادة الأسعار وارتفاع قيمة الدولار بجنون معناه فشل هذه الحكومة! الأشرف للحكومة أن تستقيل إذا لم تستطع إيقاف هذه المهزلة وهذا الانهيار! حتى ولو كان هذا الانهيار هو عبء قديم، لكن المطلوب قرارات للحلول لا لانهيار!!”.

وحمل علامة في وقت سابق بعنف على كلّ من أوصل البلد الى هذه الظروف الصعبة، حيث أكدّ أنّ التاريخ سيلعن كلّ من سرق الناس والدولة معاً وفقاً لما صرّح به بغضب: “إلى كل من أوصل بلدنا الرائع إلى هذه الحالة المعقدة والصعبة، أقول لكم: لعنكم الله، وسيلعنكم التاريخ، لا تفرحوا بكل ما سرقتوه من الناس ومن الدولة! لأن الله يمهل ولا يهمل، ستموتون ولن تأخذوا معكم إلّا العار لكم ولأولادكم وأحفادكم. وسيكون لقبكم بعد مماتكم: زعران، حرامية مجرمين خونة”.

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - Beirut Observer - Managed by Siteforbiz.com