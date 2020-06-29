طوابير الناس أمام الأفران تستفزّ راغب علامة… “الأشرف للحكومة أن تستقيل”!

لا يتوانى النجم اللبناني راغب علامة عن توجيه الرسائل للفاسدين في السلطة اللبنانية الذين أوصلوا البلد إلى هذا المسار الذي وصل إليه، وأدّى إلى إذلال الناس للحصول على لقمة العيش حيث تجمّع المواطنون في الـ 24 ساعة الماضية على شكل طوابير أمام الأفران للحصول على رغيف الخبز المغمّس بعرق القهر والذّل، وهذا ما دفع بعلامة إلى دعوة الحكومة اللبنانية إلى الاستقالة بعد هذا المشهد المخجل والمؤلم، حسب ما أعلن في تغريدة له أعرب فيها عن استيائه مما جرى ويجري من أوضاع حيث كتب: “إن مناظر الناس على أبواب الأفران مخجل ومؤلم! انقطاع المازوت عيب! زيادة الأسعار وارتفاع قيمة الدولار بجنون معناه فشل هذه الحكومة! الأشرف للحكومة أن تستقيل إذا لم تستطع إيقاف هذه المهزلة وهذا الانهيار! حتى ولو كان هذا الانهيار هو عبء قديم، لكن المطلوب قرارات للحلول لا لانهيار!!”.

مناظر الناس على أبواب الأفران مخجل ومؤلم ! إنقطاع المازوت عيب ! زيادة الأسعار وارتفاع قيمة الدولار بجنون معناه فشل هذه الحكومة ! الأشرف للحكومة أن تستقيل إذا لم تستطع إيقاف هذه المهزلة وهذا الإنهيار ! حتى ولو كان هذا الإنهيار هو عبء قديم ، لكن المطلوب قرارات للحلول لا للإنهيار !!





— RaghebAlama (@raghebalama) June 28, 2020

وحمل علامة في وقت سابق بعنف على كلّ من أوصل البلد الى هذه الظروف الصعبة، حيث أكدّ أنّ التاريخ سيلعن كلّ من سرق الناس والدولة معاً وفقاً لما صرّح به بغضب: “إلى كل من أوصل بلدنا الرائع إلى هذه الحالة المعقدة والصعبة، أقول لكم: لعنكم الله، وسيلعنكم التاريخ، لا تفرحوا بكل ما سرقتوه من الناس ومن الدولة! لأن الله يمهل ولا يهمل، ستموتون ولن تأخذوا معكم إلّا العار لكم ولأولادكم وأحفادكم. وسيكون لقبكم بعد مماتكم: زعران، حرامية مجرمين خونة”.