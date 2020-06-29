السيد عن استهداف موكب الحريري: لا يوجد سر يعيش 10 أيام في لبنان وبالتالي فإن الخبر غير صحيح

قال النائب جميل السيد لـبرنامج “وهلق شو” عبر قناة الجديد إنه لا يوجد سر يعيش 10 أيام في لبنان ومن هذا المنطلق فإنني أرى أن خبر استهداف موكب سعد الحريري غير صحيح.

من جهة ثانية قال النائب السيد إن ما حصل بخصوص السفيرة الأميركية دوروثي شيا دعسة ناقصة قابلها دعسة ناقصة من القاضي مازح والموضوع أكبر من ذلك بل مواجهة طويلة









السيد أشار إلى أنه يجب على وزير الخارجية أن يشكر السفيرة الأميركية لأن ردة فعلها كانت أفضل من ردود أفعال بعض اللبنانيين… “شو هالمسخرة”، وأضاف أن جريصاتي لا يستطيع الاتصال بالسفيرة الأميركية دون استئذان رئيس الجمهورية وأنا أصدق كلام السفيرة بأنه اعتذر منها.