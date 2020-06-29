فشلت جميع “نبوءاته” السابقة.. حديث ضاحي خلفان عن “سقوط أردوغان” يثير موجة سخرية

أثار ضاحي خلفان، نائب قائد شرطة دبي، موجة جديدة من السخرية، بعدما توقع “سقوط” نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال عام واحد.

ودوّن خلفان على حسابه في موقع تويتر: “في عام كحد أقصى، يطيح أردوغان سياسيا. يحترق. ويتبخّر”.









في عام كحد اقصى.. يطيح اردوغان سياسيا.. يحترق… ويتبخر. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 27, 2020

وأثارت تدوينة خلفان موجة من السخرية، حيث ذكّره عدد من النشطاء بتوقعاته السابقة، والتي لم يتحقق أي شيء منها حتى الآن. ونشر ناشط يُدعى يحيى بن أحمد بعض هذه التوقعات، وعلق ساخرا بقوله: “تنبؤاتك ما تخرش المية”.

تنبؤاتك ما تخروش الميه😄 pic.twitter.com/Zg662zpSNn — يحيى بن أحمد 🇶🇦🇹🇷🇱🇾 (@ytaher1964) June 27, 2020

ودوّن حساب “نحن الكاذبون”: “تعودنا من ضاحي على التوقعات الموسمية، ففي كل عام يتحفنا بتوقع جديد وللأسف التوقعات بالمجمل لا تتحقق! ففي عام 2018 توقع لقطر السقوط وللحوثي السقوط ولمصر اقتصادا مشعا، وحدث العكس! في عام 2021 يتوقع لأردوغان السقوط، فماذا سيحدث؟”.

@Dhahi_Khalfan

مساء الخير،

تعودنا من #ضاحي على التوقعات الموسمية ففي كل عام يتحفنا بتوقع جديد وللأسف التوقعات بالمجمل لاتتحقق!

في عام 2018 توقع لـ #قطر السقوط و لـ #الحوثي السقوط ولـ #مصر اقتصاد مشع وحدث العكس!

في عام 2021 يتوقع لـ #أردوغان السقوط فماذا سيحدث؟#نحن_الكاذبون pic.twitter.com/LdXsJITF4b — نحن الكاذبون (@kathbooon) June 28, 2020

وكان خلفان أثار موجة من السخرية بعدما تنبأ بتحرير فلسطين بعد 200 عام، حيث دعاه عدد من النشطاء للالتفات نحو تحرير جزر بلاده المحتلة من قبل إيران، وترك فلسطين لأهلها.