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فشلت جميع “نبوءاته” السابقة.. حديث ضاحي خلفان عن “سقوط أردوغان” يثير موجة سخرية

June 29, 2020

أثار ضاحي خلفان، نائب قائد شرطة دبي، موجة جديدة من السخرية، بعدما توقع “سقوط” نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال عام واحد.

ودوّن خلفان على حسابه في موقع تويتر: “في عام كحد أقصى، يطيح أردوغان سياسيا. يحترق. ويتبخّر”.




وأثارت تدوينة خلفان موجة من السخرية، حيث ذكّره عدد من النشطاء بتوقعاته السابقة، والتي لم يتحقق أي شيء منها حتى الآن. ونشر ناشط يُدعى يحيى بن أحمد بعض هذه التوقعات، وعلق ساخرا بقوله: “تنبؤاتك ما تخرش المية”.

ودوّن حساب “نحن الكاذبون”: “تعودنا من ضاحي على التوقعات الموسمية، ففي كل عام يتحفنا بتوقع جديد وللأسف التوقعات بالمجمل لا تتحقق! ففي عام 2018 توقع لقطر السقوط وللحوثي السقوط ولمصر اقتصادا مشعا، وحدث العكس! في عام 2021 يتوقع لأردوغان السقوط، فماذا سيحدث؟”.

وكان خلفان أثار موجة من السخرية بعدما تنبأ بتحرير فلسطين بعد 200 عام، حيث دعاه عدد من النشطاء للالتفات نحو تحرير جزر بلاده المحتلة من قبل إيران، وترك فلسطين لأهلها.

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