“أديل” تفاجئ جمهورها بصورتين جديدتين لإظهار خسارتها الكبيرة من الوزن

فاجأت المغنية البريطانية أديل، السبت 27 يونيو/ حزيران 2020، جمهورها بنشر صورتين جديدتين لها من داخل منزلها، أرادت من خلالهما أن تُظهر مقدار ما فقدته من وزن، حيث خسرت قرابة 45 كيلوغراماً خلال فترة قصيرة، وحظيت الصورتان بتفاعل كبير من قبل جمهورها.

أديل قبل وبعد: ظهرت أديل في ملابس غير اعتيادية، حيث كانت ترتدي البيجاما وهي تشاهد حفلها على مسرح جلاستونبري في عام 2016 وحينها لم تكن بعد قد بدأت رحلتها الشاقة في خسارة وزنها.

تُظهر الصورة خسارة أديل لكمية كبيرة من وزنها بالمقارنة بين صورتها الحديثة وظهورها في الحفل، ولإظهار نفسها قبل وبعد خسارة وزنها، عادت ونشرت صورة ثانية لها وارتدت فيه نفس الفستان الذي ظهرت فيه في حفلة جلاستونبري.









حظيت صورتي أديل بتفاعل كبير من جمهورها، وحصدتها بعد ساعات من نشرها أكثر من 3.6 مليون إعجاب، فيما علق عليها قرابة 25 ألف شخص.

كيف فقدت أديل وزنها؟: فسر خبير التغذية كيلي فينيس السر وراء خسارة أديل لوزنها في حديثٍ صحيفة Daily Express البريطانية، مؤكداً أن نظام “الصيام المتقطع” هو الحل لخسارة سريعة للوزن مع نظام غذائي غير صارم ويسهل اتباعه والحفاظ عليه على المدى البعيد.

النظام يعتمد على تناول الطعام خلال أوقات محددة أكثر من نوع الأكل، ما يمنح الجهاز الهضمي قسطاً من الراحة في الساعات المتبقية من اليوم، فيمكن أن يكون نظام 16/8 أي تأكل جميع وجبات الطعام في 8 ساعات، ولا تأكل طوال 16 ساعة، لنفترض أنه بين العاشرة صباحاً إلى السادسة مساءً، وما قبل ذلك أو بعده لا يمكن تناول الطعام خلاله. ومن شأن هذا النظام أن يفقد ربع كيلوغرام من السعرات الحرارية أسبوعياً.

لكن هناك يوم واحد أكثر صعوبة، حيث يصوم فيه متبع النظام لمدة 24 ساعة دون أي طعام، ويقتصر الأمر فقط على الماء والشاي العشبي. وإذا زاد هذا اليوم الأسبوعي ليومين، يتوقع أن تفقد أكثر لما يصل لثلاثة أرباع الكيلو (تتركز في السعرات الحرارية) أسبوعياً.

أما عن الطعام فيشير موقع Fox News الأمريكي إلى نظام غذائي يسمى حمية The Sirtfood Diet، ابتكره خبير اللياقة ومدرب المشاهير بيت جيراتشيمو، وربما تكون أديل قد اتبعته.

يعتمد النظام على تناول أطعمة نباتية مثل الفراولة، التوت، الكركم، اللفت، زيت الزيتون، الشوكولا الداكنة، الخضراوات الورقية، الشاي الأخضر والقهوة والفواكه الحمضية، ويحرق هذا النظام نحو 1000 سعر حراري في الأيام الثلاثة الأولى لهذا النظام، وفي الأيام الأربعة المقبلة يصل الحرق إلى 1500 سعر حراري.