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توتّر ومواجهات بين القوى الأمنية ومحتجين في جل الديب

June 28, 2020

شهد أوتوستراد جلّ الديب توتراً كبيراً بين الجيش والمحتجين، حيث وقعت صدامات بين الطرفين بعد محاولات لقطع الطريق.

وذكرت المعلومات عن تسجيل عدد من الإصابات في صفوف المتظاهرين عرف منهم جورج شعيا وسبع حداد.




قناة ال”أم تي في” أفادت أنه تم الإعتداء على مصوّر الـmtv داني طانيوس في جل الديب وتم تحطيم الكاميرا.

تزامنا أشارت “النهار” عن الاعتداء أيضا على مصور “النهار” خلال تغطية احتجاجات جل الديب من قبل قوى أمنية علماً أنه “كان يرتدي البزة الصحافية”

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