بالفيديو… انفجار صاروخ على بعد ٥٠٠ متر من موكب سعد الحريري في البقاع!

أكّدت معلومات الـLBCI أنّ الأخبار المتداولة عن حادث أمني وقع لدى مرور موكب الرئيس سعد الحريري في منطقة في البقاع الغربي صحيحة.

هذا وكشفت قناة “الحدث” أنّه “خلال زيارة الرئيس سعد الحريري الأخيرة إلى البقاع قبل أسبوع، وبعد جولة له، وخلال عودته إلى بيروت، دوى انفجار في منطقة جبلية تقع أمنياً ضمن مسلك الموكب وتحديداً على بعد 500 متر من منه”.









والمعلومات الأولية كانت تشير إلى أن الأمر ناجم عن انفجار خزان وقود لطائرة مسيّرة كانت تحلق على مسافة من الموكب.

وذكرت المعلومات أن التحقيقات مستمرة منذ 10 أيام وأن نتائج حاسمة قد تعلن غدًا لجهة ما اذا كان الأمر خزان وقود للطائرة المسيّرة أم صاروخ وما إذا كان هناك من استهداف الموكب.

وكانت مصادر لـ”الحدث” قد كشفت أنّ صاروخًا انفجر على بعد 500 متر من موكب الرئيس سعد الحريري خلال زيارته الأخيرة للبقاع.