الشابين هما سمير عبده مطر وسمير بشارة البستاني… فهمي: قتلتُ شخصين في الـ1981 وعون حماني (فيديو)

انتشر فيديو حديث وزير الداخلية محمد #فهمي مع الإعلامي عماد مرمل عبر قناة “المنار” عن الحرب في العام 1981، بشكل واسع عبر “السوشيل ميديا”.

وخلال حلوله ضيفاً في برنامجه، أقرّ فهمي بأنّه قتل شخصين خلال الحرب، جرّاء إشكال “مع حزب فاعل جداً”، معتذراً إلى “الأهل والجميع والمشاهدين” لقوله هذا الاعتراف.









وتابع: “الرئيس عون قال لي بالحرب: (ليك يا محمد، طول ما فيّ نفس، ما حدا بدقّك بشوكة)”، مؤكداً أنّه حماه من القتل، وهو وفيّ لشخص اسمه ميشال عون، برغم أنّه لا ينتمي إلى أي جهة سياسية.

طلع الوزير فهمي قاتل شخصين وميشال عون يلي خلصوا منها . pic.twitter.com/KQwqlBDgV2 — Maria Maaloof (@bilarakib) June 28, 2020

وذكر رواد مواقع التواصل أن الشابين الذي ذكر فهمي أنه قتلهم هما شباب حزب الكتائب “سمير عبده مطر” و “سمير بشارة البستاني”.