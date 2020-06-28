السفيرة الأميركية: وزيرة الإعلام لا تعلم شيئًا!

رأت السفيرة الأميركية دوروثي شيا في مقابلة خاصة مع mtv، أنّ وزيرة الاعلام منال عبد الصمد لا تملك المعلومات وأنّه تمّ التواصل معها من قبل مسؤول رفيع المستوى في الحكومة وقد اعتذر عن الحكم غير الملائم وأكد لها أن الحكومة ستأخذ الخطوات المناسبة لحذفه.

وقالت شيا: “عندما ذكرت في مقابلتي مع الحدث أن كلام نصرالله التهديدي غير لائق، ربما شعر الحزب انه مهدد لأنني سلطت الضوء على أفعاله التي أثرت على الأزمة الاقتصادية، وأضافت: عندما تفكر في الفساد وانهيار العملة في لبنان كلها أثرت على الأزمة الاقتصادية ويجب التطرق إليها، وتابعت: ما حدث كله تشويش وللأسف الأمر يؤثر على حرية الرأي والإعلام، يحاولون إسكات الإعلام في أي بلد، وأردفت: هذا الأمر مثير للشفقة لأنه يصح في بلد كإيران وليس لبنان”.









السفيرة الأميركية علّقت في مقابلة مع الـLBCI على ردود الفعل على مقابلتها الأخيرة مع قناة “الحدث” معتبرة أن هذه الردود كانت مفاجِئة، وقالت: “العبارة التي قد أستخدمها هنا هي “زوبعة في فنجان” لأنه فعلياً لم يكن هناك أي شيء جديد في ما قلته، وكنت قد كرّرت هذه المواضيع على غرار ما فعله مسؤولون حكوميون في واشنطن.”

وأضافت شيا: “ربما قلنا شيئاً أثار حفيظة ما. لقد ذكرت مثلاً أنهم خلقوا إلهاءً وهو ما اعتقده أمراً غير مساعد وغير ضروري.”

وكشفت السفيرة الأميركية أنها حصلت على “تطمينات من الحكومة اللبنانية بأن ردّاً مناسباً يتم اتخاذه على هذا الحكم غير اللائق”، في اشارة الى حكم القاضي محمد المازح الذي منع عنها المقابلات الاعلامية.

وردا على سؤال حول ما اذا كانت تعتبر أن هذا القرار القضائي صدر بالنيابة عن حزب الله، قالت شيا:” أعتقد أن ذلك يمثّل تصعيداً، وهذا التصعيد حصل سابقاً مع الخطاب الناري للأمين العام لحزب الله منذ أسبوعين والذي تناول فيه مواضيع كقتل الناس وأمور مماثلة، وهي أمور غير لائقة تصدر عن شخص يقول إنه زعيم ديني.”

السفيرة الأميركية التي شددت على أن هناك العديد من الأمور التي تختلف فيها الولايات المتحدة مع حزب الله ومنها اعتبار واشنطن الحزب “منظمة ارهابية”، اعتبرت أن” الشعب اللبناني يقدّر إعلامه النابض بالحياة”، وقالت: “محاولة استخدام قاض ناشط أو قرار محكمة لإسكات الإعلام ولإسكاتي ولحرمان الشعب اللبناني من حرية التعبير وحرية الإعلام هو أمر سخيف ولا أعتقد أن الشعب اللبناني سيوافق على ذلك.”

ودعت السفيرة شيا لاجراء نقاش حضاري في هذا الاطار.