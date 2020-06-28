تيمور جنبلاط: ما نمر به الآن لم يمر بتاريخ لبنان.. بظل سياسة الحكومة من الطبيعي استبعاد الدعم العربي

أعرب رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط عن اعتقاده أنه “في تاريخ لبنان لم نمر بالذي نمرّ به الآن”، مشيرا الى أنه في ظل السياسة التي تطبّقها الحكومة اليوم من الطبيعي أن نتوقّع أن نُستبعَد من الدعم العربي.

وأشار النائب جنبلاط خلال لقاء جمعه مع كوادر الحزب في وكالة داخلية الشوف في بعقلين إلى أنه في “الحرب الأهلية كانت هناك حكومة تعمل على الأقل، وكانت المعاشات تُدفع، وأيضاً كنا نعلم من هم حلفاؤنا، لكن الآن الظروف تغيّرت”. وتابع: “اليوم من ناحية نوابنا في السياسة ليس هناك تقصير في مجلس النواب. لكن الآن وصلنا إلى مرحلة صعبة جداً. الأزمة سوف تزداد، اقتصادياً، وسياسياً، وأيضا أمنياً، إذا لم يكن هناك إنتباه”، مضيفاً: “أما الثورة فكانت في مكان، وأصبحت في مكانٍ آخر الآن. ونتيجة التقسيم الحاصل، لم نعد نعلم من الداعم، ومن غير الداعم لها. شعاراتهم كانت شعاراتنا، لكن علينا أن ننتبه، وخاصة بعد حادثة الفوارة، أن لا نكون في محل ونصبح في محل ثانٍ. لذلك المطلوب من الشباب الهدوء، والتعاون، والمشاركة، والتواصل مع الجميع”.









وأكّد جنبلاط ضرورة الانتباه لما يحصل، مشيراً إلى “أننا كحزب نحضّر أنفسنا لبعد عام. لكن بعد ذلك لا نعلم ماذا يحدث إذا بقيت الأمور هكذا ولم تتغير سياسة البلد، “الله يستر”، لكن سوف نعمل على التهدئة قدر الإمكان، وسوف نتواصل مع الجميع”.

وفي اجتماع خلية الأزمة المركزية في الشوف بحضور النواب بلال عبدالله، مروان حمادة، فريد البستاني، وممثل للنائب جورج عدوان، وقائمقام الشوف مارلين قهوجي ورؤساء البلديات، وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، ومفوض الداخلية هشام ناصر الدين، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، والدكتور ناصر زيدان، أشار جنبلاط الى أنه كان من الأفضل لو شارك الجميع في طاولة الحوار في بعبدا، حيث قدّمنا مذكرة مهمة يا ليت يتم الأخذ بها، مشددا على انود الحوار سيبقى هو الخيار الوحيد الذي به يمكن مواجهة الأزمات.

ولفت جنبلاط الى ان الكورونا لا يزال موجودا وهناك اعداد من الإصابات تسجل يوميا في لبنان وفي دول العالم، وعلينا الانتباه أكثر لكون القرار بفتح البلد قد حصل.