“نورا” يحقق حلم هند صبري بجائزة النقاد للأفلام العربية

وأعلن مركز السينما العربية عن الفائزين بجوائز النسخة الرابعة من جوائز النقاد للأفلام العربية، ضمن فعاليات سوق مهرجان كان الافتراضي، في احتفالية أقامها المركز عبر الإنترنت.

واتفق هذا العام مركز السينما العربية مع الناقدة والإعلامية ديبورا يانغ “هوليوود ريبورتر” على أن تتولّى منصب مديرة جوائز النقاد للأفلام العربية.

وتنافست هند على جائزة أفضل تمثيل مع الممثلتين المغربيتين نسرين الراضي ولبنى أزبال عن فيلم “آدم” لمخرجته مريم التوزاني.

وكان فيلم “نورا تحلم” قد عرض دوليا في عدة مهرجانات حصد فيها جائزة التانيت الذهبي لأيام قرطاج السينمائية في دورتها الـ30 وفازت خلالها هند صبري بجائزة أفضل ممثلة، كما نالت جائزة لجنة التحكيم الخاصة في قسم البطولة النسائية بمهرجان “سان جان دو لوز” الفرنسي، وذلك بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة عن الفيلم نفسه في مهرجان الجونة السينمائي.