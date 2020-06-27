” إعلاميون من أجل الحرية”: منع وسائل الإعلام من إجراء مقابلات مع السفيرة الأميركية مخالف شكلاً ومضموناً للدستور

صدر عن مبادرة ” إعلاميون من أجل الحرية” البيان الآتي: على وقع التوقيفات والاستدعاءات المخالفة للقانون،والتضييق على الحريات الإعلامية، طالعنا قرار أصدره أحد القضاة، بمنع وسائل الإعلام من إجراء مقابلات صحفية مع السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، وللوهلة الأولى لا يمكن وصف القرار إلا بالفرمان، لأنه مخالف شكلاً ومضموناً للدستور، وللقوانين وأولها قانون الإعلام.

ولهذا نعتبر أن القرار كأنه لم يكن، ونطالب مجلس القضاء الأعلى والمراجع القضائية المختصة، بالتوضيح والتصحيح، لأن حق وسائل الإعلام محمي بالقانون، فلا الأعراف الهجينة، ولا الضغوط السياسية، يمكن أن تطمس الحريات العامة والإعلامية، ولو أتت من باب المزاح القضائي.