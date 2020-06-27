مدعي عام التمييز ارسل طلباً إلى نقابة المحامين يسألها الاذن لملاحقة نبيل الحلبي!!

قالت مصادر قضائية لـ”الجديد” أن مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات ارسل طلباً إلى نقابة المحامين يسألها الاذن لملاحقة نبيل الحلبي كونه محامياً ولم يصدر عويدات اي بلاغ بحث وتحرّ كما أُشيع

وكان عويدات أصدر بلاغَ بحثٍ وتحرٍ بحقِّ نبيل الحلبي، بجُرم إثارةِ النعراتِ الطائفيةِ وتعكيرِ السلم الأهليّ وتحقيرِ القضاء.









ونقل موقع “العهد” التابع لحزب الله اليوم السبت عن موقع التيار الوطني الحر ، فإن الحلبي هو الذِراعُ التنفيذيةُ لبهاء الحريري، الذي أعلن عن دعمهِ للحلبي ولمنتديات لبنان في بيانٍ رسميٍّ صادرٍ عن مكتبهِ.

وأضاف الموقع أن معلوماتٌ توافرت للأجهزةِ الأمنيةِ عن إستخدام الحلبي للأراضي التركيّة منصةً لتحويلِ الأموالِ الى لبنان بهدفِ تمويلِ نشاطات المنتديات التي نُسبت إليها أعمالٌ إتَّسمت بطابعٍ عُنفيٍّ طالَ الممتلكات الخاصَة والعامة .

وعلق مصدر في “تيار المستقبل” على بيان المحامي نبيل الحلبي في شأن الاجراءات القضائية التي تتناوله بالتأكيد على أن لا علاقة للتيار من قريب او بعيد بما نشرته بعض المواقع الاعلامية وما نُسب الى مدعي عام التمييز حول الاذن الذي طلبه من النقابة لملاحقة الحلبي.

وأضاف المصدر ان “تيار المستقبل” لم يتقدم بأي اخبار في هذه الشأن، ولا يسمح لأيٍ من مسؤوليه ومحازبيه باستخدام القضاء لحسابات سياسية، وان كل ما ورد في بيان الحلبي لا يعدو عن كونه محاولة يائسة لتكبير بعض الاحجام والادوار.