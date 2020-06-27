عقيص: العهد معزول شعبياً ودولياً

لفت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص إلى “أنّنا نعيش “فيلم رعب” في زحلة كما بقيّة المناطق والتكاذب لم يعد ينفع إطلاقاً”، مطالباً بـ”رحيل المجموعة الحاكمة وانتخابات نيابيّة مبكرة وسنعود للترشّح كـ”قوات لبنانيّة” وعندها سنحتكم للناس”.

وقال في حديث لبرنامج “بيروت اليوم” عبر mtv: “هناك سلوك تصادمي يرفض السماع لرأي الآخر في لبنان ونقول لـ”حزب الله” أنّنا لا نخشاه والجوع يزحف باتّجاهنا وسيدفع “الحزب” إلى التواضع”، معتبراً أنّ “الذوبان في الأجندة الإيرانيّة أوصلنا إلى الإختناقة والعهد معزول شعبياً ودولياً و”ما يحكينا جريصاتي عن عزلة”.









وأضاف: “كلّما عقدوا طاولة حوار سيقفز سعر صرف الدولار 2000 ليرة وليذهبوا إلى معالجات جذيّة وقرار الحكومة تحت الهيمنة”، متابعاً: “المجلس النيابيّ كثّف أعماله بعد ثورة 17 تشرين بعدما رأى حجم غضب الشارع وأين “الـ97% من الإنجازات” أمام هذا الجوع؟”.

وختم عقيص: “هناك مَن حاول حرمان “القوات” من أيّ مركز في الدولة وليعلموا أنّ الموظّف الذي يستجدي منصباً ينقل البارودة “من كتف لكتف” بعد انتهاء وظيفته”.